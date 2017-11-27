"Мисс Вселенная 2017": победа южноафриканки. Фоторепортаж

Фото: Getty Images и пресс-служба Miss Universe

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Лас-Вегасе 22-летняя Деми-Леи Нель-Петерс (ЮАР) была объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017".

Помимо короны королевы красоты Деми-Леи получила в свое распоряжение квартиру в престижном районе Нью-Йорка и годовое содержание.

Нель-Петерс родилась в Седжфилде (Вестерн Кейп), в настоящее время живет в Нью-Йорке. Окончила North-West University, имеет диплом бакалавра по управлению бизнесом. Ее сводная сестра – инвалид, и Деми-Леи заявляет, что помощь сестре она считает самым важным делом своей жизни. Во время финального интервью южноафриканка говорила о проблеме неравенства оплаты труда женщин и мужчин.

Титула первой вице-мисс была удостоена колумбийка Лаура Гонсалес. Второй вице-мисс стала Давина Беннетт из Ямайки.

В финальную пятерку также прошли представительницы Таиланда и Венесуэлы.