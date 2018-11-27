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Фоторепортажи

БГ-65. Борис Гребенщиков при выключенном цвете

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото

27 ноября поэту, музыканту, композитору, певцу, лидеру рок-группы "Аквариум" Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет.

В этот день мы публикуем галерею фотографий Дмитрия Брикмана. "Эта история складывалась на протяжении почти двадцати лет. Собственно говоря, особой цели сделать какую-то серию и не было. Просто иногда появлялись фотографии достойные стать черно-белыми. И сюжеты были разные, и состояния души, и географические координаты. Общего в них было только одно – человек по имени Борис Гребенщиков. Впрочем, этого больше чем достаточно…" – пишет он.

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