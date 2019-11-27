В Тель-Авиве состоялся бурный митинг в поддержку Нетаниягу. Фоторепортаж

Фото: Miriam Alster. Flash90

Вечером, 27 ноября, на площади перед Музеем Тель-Авива состоялся митинг в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В мероприятии приняли участие по различным оценкам от 6 до 15 тысяч человек. Митинг проходил под лозунгом "Защитим страну, остановим переворот", и он был организован на фоне публикации обвинений премьер-министру. Участники митинга обвиняли высших чиновников государственной прокуратуры в нарушении закона. На плакатах было написано: "Шая Ницана – под следствие, Лиат Бен-Ари – под арест". Участники митинга напали на группу службы новостей телеканала "Кан11". "Левые, умрите", - кричали демонстранты журналистам. В митинге приняла участие министр культуры и спорта Мири Регев, а также депутаты Мики Зоар и Шломо Караи (все от "Ликуда"). Остальные депутаты и министры от правящей и иных правых партий не пришли на митинг.