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Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Одним из наиболее разрушительных следствий урагана "Харви" на юго-востоке штата Техас стало наводнение, в зоне которого оказался город Хьюстон с населением более 2 миллионов человек.

Многие предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, приостановили свою работу.

Ущерб, причиненный ураганом, предварительно оценивается в 40 миллиардов долларов.

Жертвами урагана стали не менее пяти человек, десятки людей получили ранения и травмы. Полностью или частично разрушены сотни домов.

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