Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

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Одним из наиболее разрушительных следствий урагана "Харви" на юго-востоке штата Техас стало наводнение, в зоне которого оказался город Хьюстон с населением более 2 миллионов человек.
Многие предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, приостановили свою работу.
Ущерб, причиненный ураганом, предварительно оценивается в 40 миллиардов долларов.
Жертвами урагана стали не менее пяти человек, десятки людей получили ранения и травмы. Полностью или частично разрушены сотни домов.