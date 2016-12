Диалоги художников: граффити Тель-Авива. Фоторепортаж

Фото: Мария Кашевник. NEWSru.co.il

Сами уличные художники описывают граффити как любой вид уличного искусства, созданный нелегально. Это подразумевает не только живопись на стенах, но и различные инсталляции с применением дополнительных материалов.

Тель-Авив, особенно южные его районы, населен различными фантастическими существами. Когда гуляешь по району Флорентин, не покидает ощущение, что ты не один. Картинки будто перебегают со стены на стену, прячутся за машинами и радуются прохожим.

Уличным художником может стать любой желающий, но будет ли работа пользоваться популярностью в социальных сетях, решит публика. В Тель-Авиве, помимо классических экскурсий по городу, существует несколько организаций, предлагающих экскурсии по городским граффити. Помимо этого, можно поучаствовать в мастер-классе, где желающим предоставляется место на стене, баллончик с краской и полная свобода творчества.

Такие мастер-классы имеют большую популярность не только среди молодежи. Организатор граффити туров "Граффитиюль" имеет большой опыт работы как с молодыми желающими, так и с пенсионерами. Летом при поддержке Департамента по туризму Тель-Авивского муниципалитета проводятся бесплатные экскурсии по граффити города на английском языке абсолютно для всех желающих.

А для настоящих профессионалов и уже признанных художников есть и легальная площадка. На 7-м этаже новой автобусной станции Тель-Авива открыта выставка граффити и уличного искусства. Куратор Мати Али знает почти всех уличных художников и сам относится к их числу. Он следит за тем, чтобы стены выставки радовали посетителей и постоянно обновлялись. Мати рассказывает, что у выставки есть и постоянные посетители, и случайные прохожие, и туристы, целенаправленно зашедшие посмотреть на признанных уличных мастеров. К нему могут обратиться все желающие показать себя на официальной площадке. Здесь можно найти уже полюбившиеся многим знакомые сюжеты и новые творения.

Сам Мати занимается проектом знакомства с уличным искусством слепых людей. Гуляя по длинному коридору вокзальной выставки, можно набрести на странную комнатку, открытую для прохода. Там куратор совместно с известными художниками делает экспонаты, которые можно "увидеть" руками. На полу вручную приделаны таблички, указывающие путь, а на стенах рядом с экспонатами, сделанными из подручных материалов, языком Брайля написана инструкция. Вся экспозиция для слепых и слабовидящих находится в разработке и держится целиком на собственной инициативе художников. В планах создать комплекс интереснейших экспонатов с применением различных девайсов.

Чаще всего уличные художники хотят прославится и радуются, увидев свое творение в сети. Но подписывают работы не все. Подпись к работе обычно представляет из себя текст с псевдонимом автора, а иногда и постоянно повторяющийся рисунок. Как рассказал Мати Али, если ты не знаешь автора, но очень хочешь выложить фото с понравившейся работой в сеть, поставь подпись "Кто ты?" ("Who are you?"), и либо сам автор, либо кто-то кто его знает, подпишет шедевр.

Картинки на стенах города в южных районах не тревожат власти и остаются нетронутыми иногда на долгие годы, привлекая сюда все больше туристов.