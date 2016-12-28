28 декабря 2016 г.
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Диалоги художников: граффити Тель-Авива. Фоторепортаж

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото

Фото: Мария Кашевник. NEWSru.co.il

Сами уличные художники описывают граффити как любой вид уличного искусства, созданный нелегально. Это подразумевает не только живопись на стенах, но и различные инсталляции с применением дополнительных материалов.

Тель-Авив, особенно южные его районы, населен различными фантастическими существами. Когда гуляешь по району Флорентин, не покидает ощущение, что ты не один. Картинки будто перебегают со стены на стену, прячутся за машинами и радуются прохожим.

Уличным художником может стать любой желающий, но будет ли работа пользоваться популярностью в социальных сетях, решит публика. В Тель-Авиве, помимо классических экскурсий по городу, существует несколько организаций, предлагающих экскурсии по городским граффити. Помимо этого, можно поучаствовать в мастер-классе, где желающим предоставляется место на стене, баллончик с краской и полная свобода творчества.

Такие мастер-классы имеют большую популярность не только среди молодежи. Организатор граффити туров "Граффитиюль" имеет большой опыт работы как с молодыми желающими, так и с пенсионерами. Летом при поддержке Департамента по туризму Тель-Авивского муниципалитета проводятся бесплатные экскурсии по граффити города на английском языке абсолютно для всех желающих.

А для настоящих профессионалов и уже признанных художников есть и легальная площадка. На 7-м этаже новой автобусной станции Тель-Авива открыта выставка граффити и уличного искусства. Куратор Мати Али знает почти всех уличных художников и сам относится к их числу. Он следит за тем, чтобы стены выставки радовали посетителей и постоянно обновлялись. Мати рассказывает, что у выставки есть и постоянные посетители, и случайные прохожие, и туристы, целенаправленно зашедшие посмотреть на признанных уличных мастеров. К нему могут обратиться все желающие показать себя на официальной площадке. Здесь можно найти уже полюбившиеся многим знакомые сюжеты и новые творения.

Сам Мати занимается проектом знакомства с уличным искусством слепых людей. Гуляя по длинному коридору вокзальной выставки, можно набрести на странную комнатку, открытую для прохода. Там куратор совместно с известными художниками делает экспонаты, которые можно "увидеть" руками. На полу вручную приделаны таблички, указывающие путь, а на стенах рядом с экспонатами, сделанными из подручных материалов, языком Брайля написана инструкция. Вся экспозиция для слепых и слабовидящих находится в разработке и держится целиком на собственной инициативе художников. В планах создать комплекс интереснейших экспонатов с применением различных девайсов.

Чаще всего уличные художники хотят прославится и радуются, увидев свое творение в сети. Но подписывают работы не все. Подпись к работе обычно представляет из себя текст с псевдонимом автора, а иногда и постоянно повторяющийся рисунок. Как рассказал Мати Али, если ты не знаешь автора, но очень хочешь выложить фото с понравившейся работой в сеть, поставь подпись "Кто ты?" ("Who are you?"), и либо сам автор, либо кто-то кто его знает, подпишет шедевр.

Картинки на стенах города в южных районах не тревожат власти и остаются нетронутыми иногда на долгие годы, привлекая сюда все больше туристов.

Who are you?
Who are you?
Maya Geldman
Maya Geldman
Shine
Shine
Группа авторов
Группа авторов
Muriel street art
Muriel street art
Rosplazma
Rosplazma
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