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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи28 декабря 2019 г., 14:13

Дожди и снег последних выходных 2019-го. Фоторепортаж

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Последние выходные 2019-го в Израиле оказались холодными, дождливыми и снежными. В субботу, 28 декабря, температура на всей территории страны ниже среднесезонной.

Наибольшее количество осадков за минувшие сутки выпало в Кирьят-Гате (43 мм), а также в Маалоте (24 мм), Цфате (23 мм) и кибуце Эльром на Голанских высотах (21 мм). После снегопада, продолжавшегося несколько дней, в субботу открылся для посетителей горный курорт Хермон.

Однако из-за сильного тумана и неблагоприятных погодных условий открыт доступ только к нижней площадке подъемника. Температура на этом уровне склона +1 градус по Цельсию.



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Склон Хермона, 27 декабря Иерусалим Иерусалим Иерусалим Иерусалим Цфат
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