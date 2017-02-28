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Карнавал в Рио: ангелы и демоны 2017 года. Фоторепортаж

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

На этой неделе в Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал. По оценке организаторов, в нем участвуют более миллиона человек.

Самое популярное место Рио в эти дни – Самбодром, построенный архитектором Оскаром Нимейером в 1984 году. Это 700-метровая улица, по обеим сторонам которой находятся трибуны для публики. Именно здесь проходит традиционный парад школ самбы. Каждая из школ самбы высшей лиги вкладывает в подготовку к карнавалу не менее 1 миллиона долларов, тратит на изготовление костюмов и декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, 6 тысяч литров краски, а также тонны клея, гвоздей, полипропилена и противопожарной пропитки. По оценкам экспертов, стоимость и продолжительность подготовки к карнавалу можно сравнить с организацией Уимблдонского турнира или "Супер Боула", финального матча Кубка чемпионов Национальной футбольной лиги США.

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// NEWSru.co.il // Досуг // 24 февраля 2017 г.
Карнавал в Рио. Цена безумия – 700 миллионов долларов







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