Карнавал в Рио: ангелы и демоны 2017 года. Фоторепортаж

Фото: Getty Images

На этой неделе в Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал. По оценке организаторов, в нем участвуют более миллиона человек.

Самое популярное место Рио в эти дни – Самбодром, построенный архитектором Оскаром Нимейером в 1984 году. Это 700-метровая улица, по обеим сторонам которой находятся трибуны для публики. Именно здесь проходит традиционный парад школ самбы. Каждая из школ самбы высшей лиги вкладывает в подготовку к карнавалу не менее 1 миллиона долларов, тратит на изготовление костюмов и декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, 6 тысяч литров краски, а также тонны клея, гвоздей, полипропилена и противопожарной пропитки. По оценкам экспертов, стоимость и продолжительность подготовки к карнавалу можно сравнить с организацией Уимблдонского турнира или "Супер Боула", финального матча Кубка чемпионов Национальной футбольной лиги США.