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Пурим 5778: костюмы весеннего сезона. Фотогалерея

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и др.

1-2 марта (14-15 адара) в этом году отмечается веселый еврейский праздник Пурим, объединяющий религиозных и светских израильтян.

Накануне во многих школах и детских садах проходят праздничные утренники, а на улицах, в кафе и общественном транспорте можно встретить детей и взрослых в карнавальных костюмах.

Предлагаем читателям прислать фотографии в пуримных костюмах, сделанных своими руками
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il

Лучшие снимки "возглавят рейтинг" праздничной фотогалереи. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким снимкам.

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