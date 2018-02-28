Пурим 5778: костюмы весеннего сезона. Фотогалерея

Фото: Flash90 и др.
1-2 марта (14-15 адара) в этом году отмечается веселый еврейский праздник Пурим, объединяющий религиозных и светских израильтян.
Накануне во многих школах и детских садах проходят праздничные утренники, а на улицах, в кафе и общественном транспорте можно встретить детей и взрослых в карнавальных костюмах.
Предлагаем читателям
прислать фотографии в пуримных костюмах, сделанных своими руками
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Лучшие снимки "возглавят рейтинг" праздничной фотогалереи. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким снимкам.