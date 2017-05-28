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Фоторепортажи

Митинг левых в Тель-Авиве: "50 лет оккупации". Фоторепортаж

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Вечером в субботу, 27 мая, на площади Рабина в Тель-Авиве состоялся митинг сторонников левых партий и общественных организаций. Он был организован леворадикальным движением "Шалом ахшав" при поддержке партий "Авода" и МЕРЕЦ, а также "Форума Нового Израиля", организаций "Стоим вместе", "Движемся" и иных.

Митинг был приурочен к тому, что его организаторы назвали "50 лет оккупации и власти Израиля на территориях". Он проходил под лозунгом "Два государства – одна надежда".

На митинге было зачитано обращение главы ПНА Махмуда Аббаса.

В мероприятии приняли участие десятки тысяч граждан.

Заава Гальон
Заава Гальон
Ахиноам Нини
Ахиноам Нини
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 мая 2017 г.
В Тель-Авиве прошел митинг левых активистов







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