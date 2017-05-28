Зеркала Эдипа вахтанговского театра. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

Я шел на спектакль вахтанговского театра "Царь Эдип", совершенно точно зная, что и о чем хочу снимать. И более того – снял именно то, что хотел. И только, придя домой и просмотрев материал, понял, что снимал совсем другую историю.

О магии спектаклей Римаса Туминаса написано и сказано очень много. Но есть в них одна удивительная особенность, о которой критики пишут нечасто. И отнюдь не потому, что не замечают ее. Конечно, замечают. Просто словами описать эту особенность крайне сложно. Заключается она в том, что зритель вдруг может обнаружить, что следит не за линией действа, заданной режиссером, а за своей и только ему видимой историей, идущей параллельно спектаклю, не пересекаясь с историей, прочитанной режиссером.

Не уверен, что мне удастся языком слов описать увиденный мной, в параллельном пространстве с "Царем Эдипом", спектакль о беспрерывном внутреннем диалоге, который человек всю жизнь ведет сам с собой и который постоянно возвращает его к одному и тому же извечному вопросу. Не уверен и даже пытаться не буду. А вот языком фотографии это сделать попробую.

Однажды царь Эдип, глядя в зеркало, задумался: "A кто я?" И, не найдя в зеркале ответа, решил спросить об этом у других людей. А другие люди в это время были заняты тем, что тоже смотрели в зеркало и тоже задавали себе этот вопрос. Не до царя им было. И тогда у Эдипа начались серьёзные проблемы. Наверное большинство проблем людских начинается с того, что человек, глядя в зеркало и спрашивая себя "кто я?", не получает ответа и решает спросить об этом других людей. А ведь каждому самому для себя ответ найти должно…

Автор фотографий благодарит Кирилла Крока, Елену Крейндлин, Романа Квентер за помощь в организации съёмки, а также выражает признательность всем организаторам Международного фестиваля "Гешер"

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