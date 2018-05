Певице и актрисе Кайли Миноуг – 50. Фотогалерея

Фото: Getty Images

28 мая исполнилось 50 лет знаменитой австралийской певице и актрисе Кайли Миноуг.

Миноуг родилась и выросла в Мельбурне. Первая известность пришла к Кайли в начале 1980-х годов, когда она училась в школе и снималась в австралийской телевизионной мыльной опере "Соседи". После переезда в Лондон в 1986 году первый синг "I Should Be So Lucky" принес Миноуг мировую известность.

По всему миру продано более 80 миллионов записей Миноуг, которая была удостоена ордена Британской империи (2008) и ордена Искусств и литературы за вклад в обогащение французской культуры (2008). В ноябре 2011 года Кайли была включена в Зал славы Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (ARIA Hall of Fame).