Брижит Бардо – 85. Фотогалерея

28 сентября свой юбилей отмечает французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница Брижит Бардо. Французские СМИ отмечают, что знаменитая ББ никого не оставляет равнодушным к своей персоне, поскольку не бывает равнодушна сама. Свой юбилей она отмечает в Сен-Тропе.

Бардо родилась в Париже в 1934 году. В юности занималась балетом. Благодаря ленте "И Бог создал женщину" (1956) получила не только мировую известность , но и была признана секс-символом. В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала около 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине "Вива, Мария!" (1965).

В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Завершив кинокарьеру в 1973 году, актриса посвятила свою жизнь борьбе за права животных. В 90-х неоднократно выступала с критикой иммигрантов и "исламизации" Франции.





