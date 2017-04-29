В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства. Участники демонстраций жгли покрышки и баррикады, а также, вооружившись палками и железными прутьями, разгромили отделение одного из банков. Ранее полиция задержала 16 человек в ходе аналогичной акции в Сан-Паулу. Всего в общенациональной забастовке в Бразилии приняли участие около 40 миллионов протестующих.
29 апреля 2017 г.
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"Огнем и мечом": жители Бразилии выступают против пенсионной реформы. Фоторепортаж
Суббота, 29 апреля 2017 г.
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