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"Огнем и мечом": жители Бразилии выступают против пенсионной реформы. Фоторепортаж

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото

В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства. Участники демонстраций жгли покрышки и баррикады, а также, вооружившись палками и железными прутьями, разгромили отделение одного из банков. Ранее полиция задержала 16 человек в ходе аналогичной акции в Сан-Паулу. Всего в общенациональной забастовке в Бразилии приняли участие около 40 миллионов протестующих.

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