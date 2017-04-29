"Огнем и мечом": жители Бразилии выступают против пенсионной реформы. Фоторепортаж

В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства. Участники демонстраций жгли покрышки и баррикады, а также, вооружившись палками и железными прутьями, разгромили отделение одного из банков. Ранее полиция задержала 16 человек в ходе аналогичной акции в Сан-Паулу. Всего в общенациональной забастовке в Бразилии приняли участие около 40 миллионов протестующих.