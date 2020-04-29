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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи29 апреля 2020 г., 13:03

"Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля. Фоторепортаж

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Фото: А.Ханин, минздрав Израиля, Flash90

В среду, 29 апреля, в День независимости Израиля в небе над страной прошел малый парад с участием легких самолетов аэробатической группы ЦАХАЛа. Самолеты пролетели над больницами в различных городах Израиля, тем самым выражая поддержку медикам и пациентам больниц в период борьбы с пандемией коронавирусной болезни.

Хотя масштабный военный парад не проводился, многие транспортные средства ЦАХАЛа были украшены в этот день государственными флагами. Примеру военных последовали полицейские, пограничники, пожарные, служба скорой помощи.

"Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля "Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля "Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля "Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля "Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля "Малый парад" по случаю 72-й годовщины независимости Израиля
продолжение фоторепортажа
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2020
Над Израилем проходит малый парад ВВС, приуроченный ко Дню независимости

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