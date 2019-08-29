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Фоторепортажи

В Венецианской лагуне открылся 76-й международный кинофестиваль. Фоторепортаж

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В среду, 28 августа, состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить на острове Лидо до 7 сентября. На фестивале представлены как конкурсные программы, так и внеконкурсные и ретроспективы, среди которых фильм Василия Шукшина "Калина красная" (1974), картина Дмитрия Мамулии "Преступный человек", а также документальная работа Андрея Тарковского об отце.

На фестивале будут представлены два фильма израильских режиссеров: "Конец любви" Керен Бен Рафаэль (заявлен от Франции) и короткометражный фильм "Боевой гимн" Яира Агмона.

Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Барбара Палвин
Барбара Палвин
Лоредана Саланта
Лоредана Саланта
Эльза Хоск
Эльза Хоск
Габриэль Канейсил
Габриэль Канейсил
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