В Венецианской лагуне открылся 76-й международный кинофестиваль. Фоторепортаж

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В среду, 28 августа, состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить на острове Лидо до 7 сентября. На фестивале представлены как конкурсные программы, так и внеконкурсные и ретроспективы, среди которых фильм Василия Шукшина "Калина красная" (1974), картина Дмитрия Мамулии "Преступный человек", а также документальная работа Андрея Тарковского об отце.

На фестивале будут представлены два фильма израильских режиссеров: "Конец любви" Керен Бен Рафаэль (заявлен от Франции) и короткометражный фильм "Боевой гимн" Яира Агмона.