29 января 2017 г.
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Арабские красавицы на конкурсе "Мисс Вселенная". Фотогалерея

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 12:35 блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

29-30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016".

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран. Но ни одно арабское государство не представлено. Отчасти это объясняется тем, что организаторы конкурса отказались следовать примеру устроителей "Мисс Мира" и не исключили из программы шоу и фотосессии в бикини.

Тем не менее, как отмечает "Аль-Арабия", на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году есть две арабки: это 20-летняя "Мисс Танзания" Джихан Димашк, семья которой эмигрировала из южного Ливана, и 21-летняя Мариам Хабаш, выросшая в семье эмигрантов из сирийского Тартуса. По оценке многих экспертов, Мариам входит в число фавориток этого международного конкурса.

Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.

Мариам Хабаш (Венесуэла)
Мариам Хабаш (Венесуэла)
Джихан Димашк (Танзания)
Джихан Димашк (Танзания)
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