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Детройтский балет "Шоу света" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото

Фото: Lena Zapassky. Предоставлены компанией Sofia Nimelstein PR & Consulting

Вечером 28 июня Оперном театре Тель-Авива начались гастроли театра балета Eisenhower Dance из Детройта. Это коллектив впервые выступает в Израиле и представляет оригинальное The Light Show.

Программа спектаклей Eisenhower Dance состоит из нескольких одноактных балетов, включая известное The Light Show. "Шоу света", созданное при сотрудничестве с Оперным театром Детройта и Центром исполнительских искусств имени Уортона, включает четыре постановки разных хореографов, для каждой из которых художники по свету создали уникальное освещение.

Приобрести билеты на балет The Light Show

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