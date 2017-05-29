Завершился 70-й Каннский кинофестиваль: названы победители. Фоторепортаж

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28 мая юбилейной церемонией награждения победителей завершился 70-й Каннский кинофестиваль.
Международное жюри во главе с режиссером Педро Альмодоваром отдало главный приз, "Золотую пальмовую ветвь", фильму "Квадрат" шведского режиссера Рубена Остлунда.
Гран-при Каннского фестиваля получила французская кинокартина "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо.
Награду за лучшую режиссерскую работу получила София Коппола.
Лучшими актерами стали Диана Крюгер ("На пределе") и Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было").
Николь Кидман получила специальный приз.