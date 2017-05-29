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Завершился 70-й Каннский кинофестиваль: названы победители. Фоторепортаж

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

28 мая юбилейной церемонией награждения победителей завершился 70-й Каннский кинофестиваль.

Международное жюри во главе с режиссером Педро Альмодоваром отдало главный приз, "Золотую пальмовую ветвь", фильму "Квадрат" шведского режиссера Рубена Остлунда.

Гран-при Каннского фестиваля получила французская кинокартина "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо.

Награду за лучшую режиссерскую работу получила София Коппола.

Лучшими актерами стали Диана Крюгер ("На пределе") и Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было").

Николь Кидман получила специальный приз.

Диана Крюгер и Фатих Акин
Диана Крюгер и Фатих Акин
Ума Турман
Ума Турман
Марта Хант
Марта Хант
Изабель Гуларт
Изабель Гуларт
Николь Кидман
Николь Кидман
Моника Беллуччи и Жюльетт Бинош
Моника Беллуччи и Жюльетт Бинош
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