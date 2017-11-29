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Фоторепортажи

Первый этап разрушения форпоста Натив а-Авот. Фоторепортаж

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати фото

Фото: Гершон Элинсон и Адас Паруш. Flash90

29 ноября силы безопасности разрушили первое здание (столярную мастерскую) на территории форпоста Натив а-Авот в поселении Элазар в Гуш Эционе. Более ста активистов попытались воспрепятствовать действиям полицейских, пограничной полиции и сотрудников гражданской администрации.

По словам защитников форпоста, произошли столкновения, в ходе которых были пострадавшие. Пресс-службы ЦАХАЛа, МАГАВа и полиции эту информацию не подтверждают.

Завершить разрушение домов в Натив а-Авот планируется в марте 2018 года, когда для жителей форпоста подготовят новые дома.

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