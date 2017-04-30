Глаза Японии. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

Япония – удивительная страна. Страна-тайна, страна-загадка, для многих – страна-наркотик. И загадка её не в природе, хотя она удивительна и прекрасна. Загадка Японии – это, прежде всего, люди, которые живут на этой земле. Живут по законам, другим жителям нашей планеты совершенно непонятным. Ты можешь прожить в Японии десятки лет, в совершенстве овладеть языком, выучить все коды поведения и традиции, но ты никогда не сможешь стать японцем. И понять до конца, что скрыто за их знаменитой маской запредельной вежливости и беспристрастности, ты тоже не сможешь. Разве что заглянув через прорези этой маски людям в глаза…

Автор выражает огромную благодарность людям, без которых появление этой истории было бы невозможно – руководителю компании Japan-Israel Гелене Пейсиковой и японскому фотографу Хаято Мацумото

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