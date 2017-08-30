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Знаменитой актрисе Камерон Диас - 45. Фотогалерея

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

30 августа исполнилось 45 лет знаменитой голливудской актрисе Камерон Диас. Она родилась в Калифорнии, ее отец был кубинцем, предки матери были англичанами, немцами и индейцами из племени чероки.

Еще школьницей Камерон стала моделью агентства Elite, в 1990 году перебралась в Голливуд.

Мировую известность ей принесла роль Тины Карлайл в комедии "Маска", где главную роль сыграл Джим Керри. В общей сложности снялась более чем в 40 фильмах, среди которых такие картины, как "Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка", "Быть Джоном Малковичем". Именно она озвучивала Фиону в мультфильмах о Шреке.

У Камерон было множество романов, в том числе со знаменитостями, два года назад она впервые вышла замуж – за музыканта Бенджи Мэддена, свадьба была проведена по еврейскому обряду.

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