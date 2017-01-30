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Корону "Мисс Вселенная" получила француженка. Финальный фоторепортаж

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

24-летняя француженка Ирис Миттенер в ночь на 30 января была объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2016", финал которого проходил в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena. Стоматолог из Лилля, увлекающаяся экстремальными видами спорта, путешествиями и кулинарией, стала второй француженкой в истории, завоевавшей этот титул.

Во время финального шоу, выйдя к микрофону, Ирис заявила, что гордится открытой иммиграционной политикой Франции и Европы в целом, и выразила сожаление по поводу недавних решений президента США Дональда Трампа, который в недавнем прошлом был организатором конкурсов Miss USA и Miss Universe.

Корону победительнице вручала немецкая филиппинка Пиа Вуртцбах, обладательница титула "Мисс Вселенная 2015".

Второе место и титул первой вице-мисс завоевала представительница Гаити Ракель Пелиссьер, третье место и титул второй вице-мисс достались колумбийке Андреа Товар. В финальную шестерку также прошли красавицы из Кении, Таиланда и Филиппин.

Подробнее об итогах конкурса

"Мисс Вселенная 2016" Ирис Миттенер
"Мисс Вселенная 2016" Ирис Миттенер
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