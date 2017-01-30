Путешествие в интимный мир искусства и танца. Фотоработы Педро Грейга

Фото: Pedro Greig/Sydney Dance Company

В январе австралийская балетная труппа Sydney Dance Company устроила несколько необычных представлений, во время которых полностью обнажались не только артисты, но и зрители. Одному из таких спектаклей был посвящен специальный репортаж британской газеты The Guardian.

Хореограф Рафаэль Боначела, приглашая в "путешествие в интимный мир искусства и танца", говорит, что для посетителя есть только два ограничения: он должен быть старше 18, и на нем не должно быть никакой одежды. Билеты на все спектали были быстро распроданы.

В своих композициях артисты труппы воспроизводили сюжеты картин таких знаменитых художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Люсьен Фрейд и Луиза Буржуа.

Фотографии публикуются с любезного разрешения Sydney Dance Company