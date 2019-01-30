"Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Flash90, пресс-служба полиции

В среду, 30 января, около торгового центра Азриэли в Тель-Авиве представители эфиопской общины Израиля проводят демонстрацию протеста "против полицейского произвола". Были перекрыты автомобильные трассы, в том числе шоссе "Аялон".

Поводом стал инцидент в Бат-Яме, в ходе которого был застрелен 24-летний Иегуда Биадгу.

На плакатах участников акции можно увидеть надписи "Мы черные, но мы не паршивые овцы", "Биадгу был хладнокровно убит", "Преследуемые полицией" и т.п.

Некоторые демонстранты вышли на манифестации с "желтыми звездами", на которых было написано "эфиопский еврей".

Активисты общины выходцев из Эфиопии обвиняют полицию в расизме и утверждают, что оружие было применено полицейским без достаточных оснований. Полиция настаивает на том, что действия сотрудника правоохранительных органов были оправданными.

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