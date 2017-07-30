Арнольду Шварценеггеру - 70 лет. Фотогалерея

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30 июля исполнилось 70 лет знаменитому бодибилдеру, актеру, политику и общественному деятелю Арнольду Шварценеггеру.

Арнольд Алоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в деревне Таль вблизи столицы Штирии, города Грац (Австрия), напоминает Википедия. Культуризмом Арнольд начал заниматься в 14-летнем возрасте. Свой первый титул "Мистер Европа" (среди юниоров) он получил во время службы в австрийской армии. После армейской службы в 1966 году переехал в Мюнхен, где работал в фитнес-клубе, и вскоре занял второе место на конкурсе "Мистер Вселенная" в Лондоне. В 1967-м он выиграл этот титул. В сентябре 1968-го Арнольд в возрасте 21 года прибыл в Америку. В 1970-м завоевал титул "Мистер Олимпия" на соревнованиях в Нью-Йорке. В общей сложности, он был удостоен этого титула семь раз. В 1983 году получил гражданство США, сохранив гражданство Австрии. В 1988-м организовал собственный конкурс "Арнольд Классик".

Арнольд Шварценеггер снимался в кино с 1969 года. В общей сложности он сыграл примерно в 70 фильмах, заработав как актер сотни миллионов долларов. Он снимался не только в боевиках, но и в комедиях. Наиболее известны его роли в кинокартинах "Конан-варвар", "Терминатор", "Хищник", "Красная жара", "Близнецы", "Вспомнить все", "Джуниор", "Неудержимые".

В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Он проработал в этой должности до 2011 года. После завершения политической карьеры вернулся в кино.