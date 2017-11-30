Столкновения в Самарии: убит один из арабов, напавших на израильтян. Фоторепортаж

Фото: Насер Иштайя (Flash90) и Мухаммад Торокман (Reuters)

В четверг, 30 ноября, в Самарии произошло столкновение между группой израильтян и палестинскими арабами.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il из пресс-службы ЦАХАЛа, палестинские арабы бросали камни в группу детей и взрослых израильтян, совершавших поход неподалеку от деревни Кусра, к югу от Шхема. В ответ один из участников группы выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них.

Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".

Позже большая группа арабов отошла к деревне Кусра и попыталась блокировать проезд армейских джипов в этот населенный пункт.

Подробнее