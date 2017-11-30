18+
30 ноября 2017 г.
последняя новость: 20:04
Победа девушки с синдромом Дауна
Самая уродливая в мире обувь
Дочь Машкова покинула Россию
Самый важный предмет в косметичке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:03 Столкновения в Самарии: убит один из арабов, напавших на израильтян. Фоторепортаж
17:14 IsraFood 2017: вкусная выставка в Тель-Авиве. Фоторепортаж
07:58 Автосалон в Лос-Анджелесе: модели скорого будущего. Фоторепортаж
13:22 Первый этап разрушения форпоста Натив а-Авот. Фоторепортаж
09:18 "Ангелы 2017" агентства Victoria's Secret. Фоторепортаж с лиловой дорожки
10:13 Извержение вулкана Агунг на Бали. Фоторепортаж
08:57 Гарри и Меган: история поиска и любви. Фотогалерея
07:08 Взрыв и пожар в Яффо. Фоторепортаж
08:41 Применение водометов при разгоне акции протеста "харедим" в Иерусалиме. Фоторепортаж
08:15 В Израиле прошла неделя моды для пышных дам. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Столкновения в Самарии: убит один из арабов, напавших на израильтян. Фоторепортаж

время публикации: 18:03 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото

Фото: Насер Иштайя (Flash90) и Мухаммад Торокман (Reuters)

В четверг, 30 ноября, в Самарии произошло столкновение между группой израильтян и палестинскими арабами.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il из пресс-службы ЦАХАЛа, палестинские арабы бросали камни в группу детей и взрослых израильтян, совершавших поход неподалеку от деревни Кусра, к югу от Шхема. В ответ один из участников группы выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них.

Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".

Позже большая группа арабов отошла к деревне Кусра и попыталась блокировать проезд армейских джипов в этот населенный пункт.

Подробнее

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 30 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017