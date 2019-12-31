Пираты и черепахи против "Левиатана": акция эко-протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фото: Томер Ньюберг. Flash90
Утром 31 декабря американская компания Nobel Energy начала работы по разгону оборудования газодобывающей платформы "Левиатан" с целью продувки газопровода перед началом подачи газа.
Одновременно в Тель-Авиве возле правительственного комплекса "А-Кирия" прошла акция протеста с участием представителей различных общественных организаций, заявляющих, что проводимые работы угрожают экологии региона.
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