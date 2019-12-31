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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи31 декабря 2019 г., 12:59

Пираты и черепахи против "Левиатана": акция эко-протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Утром 31 декабря американская компания Nobel Energy начала работы по разгону оборудования газодобывающей платформы "Левиатан" с целью продувки газопровода перед началом подачи газа.

Одновременно в Тель-Авиве возле правительственного комплекса "А-Кирия" прошла акция протеста с участием представителей различных общественных организаций, заявляющих, что проводимые работы угрожают экологии региона.

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