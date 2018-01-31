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Люди и стены: ночной Тель-Авив

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото

Фото и текст: Алина Загорская. NEWSru.co.il, facebook.com/alinamash

Израильские сумерки – странное, смутное время. "Зман а-димдумим" на иврите, причем этимология не ясна и самим израильтянам: то ли кровотечение, то ли маленькая смерть.

Небо, высокое и библейское днем, отсвечивает в эти минуты багровым, как будто земля немножко горит, любимые улицы и переулки становятся незнакомыми, опасными, не совсем реальными, и ты чувствуешь себя инопланетянкой.

А потом наступает ночь, волшебная и удивительная: дневная жара спадает, нежно пахнет апельсиновым цветом, вдали шумит беспечный, никогда не унывающий город.

Ты птицей летишь на велике по сверкающему шоссе, обгоняя на светофорах автомобили. "Ата антишеми, ата!" – громко возмущается водитель одного из них. А пассажир в черной кипе грустно кивает: "Кен, а?" И надо это запомнить... запомнить и описать.

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