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Актриса Жанна Моро, кинозвезда 60-х: 1928-2017. Фотогалерея

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

31 июля в возрасте 89 лет скончалась знаменитая французская актриса Жанна Моро.

Она родилась 23 января 1928 года в Париже. 19-летней девушкой вышла на театральную сцену, и вскоре начала сниматься в кино. Всемирную славу ей принесли роли в фильмах "Лифт на эшафот" (1957), "Любовники" (1958), "Ночи" (1961), "Жюль и Джим" (1961), "Дневник горничной" (1964), "Мата Хари" (1964), "Невеста была в черном" (1966). Почти за 65 лет в кино она сыграла около 90 ролей и сняла три фильма, завоевав призы фестивалей в Каннах, Венеции, Берлине.

По словам авторитетного кинокритика Жинетты Венсандо, "в то время как Брижжит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денев – элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности". Американский кинорежиссер Орсон Уэллс называл ее лучшей актрисой современности.

См. также статью: Умерла легендарная Жанна Моро – символ "новой волны" французского кино

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