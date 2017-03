Циклон "Дебби" в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте. Фоторепортаж

Фото: Getty Images и Queensland Fire & Emergency Twitter

28 марта на штат Квинсленд (северо-восток Австралии) обрушился циклон "Дебби". Международные агентства публикуют множество фотографий из зоны бедствия. Но самой популярной стали снимки акулы, выброшенной штормом на асфальт, опубликованные спасательной службой штата.

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG