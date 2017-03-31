31 марта 2017 г.
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Палестинский марафон: с плакатами BDS вдоль стены, мимо отеля Бэнкси. Фоторепортаж

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото

Фото: Висам Хашламун. Flash90

В пятницу, 31 марта, в Вифлееме (Бейт-Лехеме) и окрестностях состоялся 5-й Палестинский марафон, в котором приняли участие сотни спортсменов-любителей.

Победил представитель ЮАР Мервин Стинкэмп с результатом 2 часа 51 минута. Он побеждает на этих соревнованиях второй год подряд и значительно улучшил свой прошлогодний результат.

Маршрут Палестинского марафона пролегает вдоль разделительной стены, что позволяет придать этому мероприятию особый политический акцент. Он приурочен ко "Дню земли", отмечаемому 30 марта. Многие участники забега являются активистами пропалестинских организаций и движения за бойкот Израиля (BDS).

В этом году участники марафона пробегали мимо новой гостиницы The Walled Off Hotel, недавно открытой культовым британским уличным художником Бэнкси.

Напомним, что 17 марта проходил Иерусалимский марафон, в котором участвовали около 30 тысяч бегунов из 60 стран мира.

5-й Палестинский марафон. Бейт-Лехем (Вифлеем), 31 марта 2017 года
5-й Палестинский марафон. Бейт-Лехем (Вифлеем), 31 марта 2017 года
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Пятница, 31 марта 2017 г.
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