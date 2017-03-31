Палестинский марафон: с плакатами BDS вдоль стены, мимо отеля Бэнкси. Фоторепортаж

Фото: Висам Хашламун. Flash90

В пятницу, 31 марта, в Вифлееме (Бейт-Лехеме) и окрестностях состоялся 5-й Палестинский марафон, в котором приняли участие сотни спортсменов-любителей.

Победил представитель ЮАР Мервин Стинкэмп с результатом 2 часа 51 минута. Он побеждает на этих соревнованиях второй год подряд и значительно улучшил свой прошлогодний результат.

Маршрут Палестинского марафона пролегает вдоль разделительной стены, что позволяет придать этому мероприятию особый политический акцент. Он приурочен ко "Дню земли", отмечаемому 30 марта. Многие участники забега являются активистами пропалестинских организаций и движения за бойкот Израиля (BDS).

В этом году участники марафона пробегали мимо новой гостиницы The Walled Off Hotel, недавно открытой культовым британским уличным художником Бэнкси.

Напомним, что 17 марта проходил Иерусалимский марафон, в котором участвовали около 30 тысяч бегунов из 60 стран мира.