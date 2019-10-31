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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи31 октября 2019 г., 16:58

Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Стюарт Уилсон. Getty Images

31 октября на модном показе Dubai Design District в Объединенных Арабских Эмиратах была представлена новая коллекция ливанских дизайнеров Рони Хелу и Хазема Каиса.

Модельеры из Бейрута попытались совместить мотивы традиционной мусульманской и светской одежды, рассчитанной на осенне-зимний сезон в ближневосточном регионе.

Эту тему поддержал модный дом Ezra (ОАЭ), в коллекции которого также были представлены фантастические версии чадры рядом с невероятными свадебными нарядами.

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая
Фото 12 из 60

 
   
 
 

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

 
   
 
 
Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

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