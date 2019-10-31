Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая

Фото: Стюарт Уилсон. Getty Images

31 октября на модном показе Dubai Design District в Объединенных Арабских Эмиратах была представлена новая коллекция ливанских дизайнеров Рони Хелу и Хазема Каиса.

Модельеры из Бейрута попытались совместить мотивы традиционной мусульманской и светской одежды, рассчитанной на осенне-зимний сезон в ближневосточном регионе.

Эту тему поддержал модный дом Ezra (ОАЭ), в коллекции которого также были представлены фантастические версии чадры рядом с невероятными свадебными нарядами.