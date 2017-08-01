Так называемое "разрушение храма" как повод к провокациям. Обзор арабских СМИ

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадид"» пишет, что иерусалимцы выступили против новой провокации поселенцев: марша по оккупированному городу в ознаменование так называемого "разрушения храма". Отмечается, что многие поселенческие организации призвали своих сторонников принять участие в провокационном марше.

Агентство Maan утверждает, что взявшие аль-Аксу штурмом израильские войска похитили древние рукописи, хранившиеся на территории святыни. Иерусалимский Вакф готовит полную опись пропавших документов, которая потом будет передана министерству иностранных дел Иордании. Его представители заявляют, что книги хранились здесь со времен Саллах ад-Дина.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает о скором начале в Турции крупнейшего судебного процесса над причастными к попытке переворота в июле 2016 года. На скамье подсудимых окажется 500 человек, что заставило выстроить под Анкарой специальное подворье. Все они обвиняются в свержении законной власти и членстве в «террористической группировке Фетхуллы».

Сайт телеканала "Аль-Арабия" публикует фоторепортаж о публичной казни йеменского мужчины, который был признан виновным в изнасиловании и убийстве трехлетней девочки. 41-летнего преступника привезли на центральную площадь Саны, положили на специально приготовленную циновку и расстреляли. Казнь вызвала в городе настоящий ажиотаж: люди забирались на крыши и фонарные столбы.

Саудовская газета "Оказ" сообщает, что наследный принц Мухаммад бин Салман дал старт проекту по развитию туризма на побережье Красного моря. Его реализация начнется в 2019 году и должна завершиться к 2022 году. Особое внимание будет уделено десяткам расположенных в море островов. Программа – часть плана "Саудовская Аравия-2030" по диверсификации экономики королевства.