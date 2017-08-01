ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда ранее. Обзор российских СМИ

Израиль согласен на встречу премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу с главой ПНА Махмудом Аббасом в том случае, если удастся урегулировать ситуацию вокруг Храмовой горы, а Палестина не будет выдвигать предварительных условий. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.

Отвечая на вопрос о влиянии конфликта на Храмовой горе на перспективы встречи, Корен отметил, что все стороны "должны успокоиться". Ранее посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что израильская сторона должна вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, что является условием для встречи двух лидеров.

Администрация США прорабатывает варианты ответа на решение российских властей о сокращении численности американских дипломатов в стране и приостановлении доступа к даче посольства США в Москве, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

Ранее российский МИД сообщил, что доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице будет приостановлен с 1 августа. Также сообщалось, что работу должны прекратить 755 сотрудников американского посольства.

"В настоящее время мы работаем над вариантами. Когда у нас будет что сказать, мы вам сообщим" – приводит издание слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Счастливыми себя этим летом ощущают 84% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Основным фактором счастливой жизни остается семья – 33% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 14% радуются жизни, потому что у них есть дети.

Для каждого пятого (22%) залогом счастья является здоровье – свое и близких. Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%), еще по 5% не ощущают себя счастливыми из-за плохого состояния здоровья и безработицы.

Издание напоминает, что в марте-апреле 2017 года уровень счастья россиян достиг исторического максимума – 85%. Результаты этого лета почти повторяют рекордный уровень весны.

Звезда Голливуда Джордж Клуни потратит более двух миллионов долларов на строительство семи школ для сирийских беженцев, проживающих в Ливане, сообщает во вторник новостное агентство ТАСС.

"Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте. Тысячи молодых сирийцев рискуют никогда не стать полноценной частью нашего общества. Школьное образование поможет им изменить свою жизнь", – цитирует издание слова актера- мецената.

В Турции началось расследование в отношении нескольких турецких военнослужащих, которые подозреваются в избиении сирийских беженцев пишет "Российская газета" со ссылкой на информагентство Anadolu и заявление Генштаба вооруженных сил страны.

Издание сообщает, что 28 июля военнослужащие турецкой армии задержали сирийских беженцев, которые пытались нелегально пересечь границу и попасть на территорию Турции, и избили их. Один из военных снял избиение на телефон и разослал видеоролик своим знакомым. Пограничники были задержаны за "неподобающее поведение".

Америка не защищена от северокорейских ракет – немецкий эксперт Маркус Шиллер и американец Дэвид Райт, занимающийся проблемами глобальной безопасности в рамках организации "Союз обеспокоенных ученых" (UCS), утверждают, что опасность нанесения Пхеньяном ядерных ударов по США вполне реальна, пишет во вторник "Независимая газета".

В своих выводах ученые опирались на информацию, которую предоставило Государственное центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), где указано, что после успешных испытаний ракеты "Хвасон-12" Пхеньян получил возможность доставки ядерных боеголовок на территорию Северной Америки. По мнению экспертов, ракеты, запущенные с территории Северной Кореи, могут достичь Лос-Анджелеса за полчаса., а Нью-Йорка – за 40 минут. Кроме того, Северная Корея располагает многочисленным подводным флотом, пуск ракеты с ядерной боеголовкой возможен с борта подводной лодки из центральной части Тихого океана, и тогда смертоносное оружие в состоянии достичь территории Америки за 15 мин.

Американские военные специалисты также неоднократно заявляли об отсутствии надежной системы ПРО, способной на 100% защитить территорию США, и потому озвученная КНДР угроза воспринимается за океаном вполне серьезно.

Президент США Дональд Трамп лично подготовил для своего сына заявление о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, но прессе было передано сообщение, которое содержит якобы не вполне достоверные сведения о беседе между Трампом-младшим и адвокатом из РФ, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на The Washington Post.

По данным источников, изначально советники президента настаивали на правдивом заявлении о содержании встречи Трампа-младшего с Весельницкой. Предлагались разные варианты публикации, при этом в обсуждении принимал участие зять и советник американского лидера Джаред Кушнер. Однако перед возвращением с саммита G20 в Гамбурге Трамп отказался от коллективного обсуждения этой темы и решил лично составить текст заявления своего сына.