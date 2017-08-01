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Пресса

Handelsblatt: Эрдоган тянет руки к российским ракетам

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати фото
Инопресса
Handelsblatt: Эрдоган тянет руки к российским ракетам

Турция покупает у России комплексы ПВО С-400, пишет обозреватель немецкой деловой газеты Handelsblatt Герд Хэлер. По словам Ибрагима Калина, пресс-секретаря турецкого президента Реджепа Эрдогана, турецкая сторона "ожидает скорого завершения переговоров". Военные эксперты в Анкаре также подтверждают, что "переговоры вышли на заключительный этап". Речь идет о покупке Турцией в 2018 году двух батарей с четырьмя зенитными ракетами. Еще две батареи будут переданы Турции позднее.

Сумма сделки составляет 2,5 млрд долларов. По информации источников, знакомых с ходом переговоров, "условия по оплате пока неизвестны, но по слухам Россия якобы хочет профинансировать сделку своим кредитом".

В то же время перспектива того, что Турция – страна НАТО – купит российское вооружение, вызвала серьезное недовольство в Вашингтоне. "Если Турция подпишет с Россией соглашение по С-400, это вызовет беспокойство", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Но Эрдоган ответил на это, что "не понимает подобных опасений и что каждая страна должна заботиться о своей безопасности".

Долгое время, как говорится далее, Турция вела переговоры с США о поставках систем ПВО Patriot, но они так и не принесли результата. Согласно турецким информаторам, переговоры провалились из-за того, что США отказались сотрудничать с Анкарой при производстве систем и передавать ей необходимые технологии.

Турция, как добавляет издание, уже несколько лет ищет современные комплексы ПВО, поскольку у турецкой армии своих систем нет, и Турции приходится просить предоставлять их у таких стран, как Германия, Нидерланды, Испания и США. К примеру, в последний раз свои системы Patriot на юге Турции для защиты от воздушных атак из Сирии размещал немецкий бундесвер, но в конце 2015 года миссия была завершена.

Inopressa.ru

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июня 2017 г.
Поставки С-400 Турции: атмосфера позитивная, контракта нет







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