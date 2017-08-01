1 августа 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 1 августа 2017 года

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Так называемое "разрушение храма" как повод к провокациям. Обзор арабских СМИ

В центре внимания израильских СМИ остается решение апелляционного суда по делу Эльора Азарии.

"Едиот Ахронот": Ави Габай: "Я не против, чтобы мой сын учил гмару"

"Гаарец": Юридический советник правительства распорядился ограничить доступ общественности к государственным архивам правительственными разрешениями

"Исраэль а-Йом": Иранский след

"Маарив а-Шавуа": Суд постановил: "Атерет коаним" приобрела недвижимость в Старом городе законным образом

"Едиот Ахронот": Ави Габай: "Я не против, чтобы мой сын учил гмару"

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что глава партии "Авода" Ави Габай, выступая в Сдероте вместе с лидером "Байт Иегуди" Нафтали Беннетом, подверг критике клерикализацию в израильской системе образования.

"Гаарец": Юридический советник правительства распорядился ограничить доступ общественности к государственным архивам правительственными разрешениями

Офер Адерет сообщает в "Гаарец", что канцелярия юридического советника правительства распорядилась предоставлять допуск к государственным архивам разрешением соответствующих министерств. Это решение было принято в связи с тем, что государственный архив переходит на цифровой режим работы, и связанными с этим опасениями о том, что исторические документы могут быть преданы неконтролируемой огласке.

"Исраэль а-Йом": Иранский след

Даниэль Сириоти сообщает в "Исраэль а-Йом", что в волне беспорядков на Храмовой горе были замешаны иранские спецслужбы. В частности, протестующие получали от Тегерана гуманитарную помощь. Это известие, как пишет журналист, вызвало сильное возмущение в Рамалле.

"Маарив а-Шавуа": Суд постановил: "Атерет коаним" приобрела недвижимость в Старом городе законным образом

Кальман Ливскинд пишет в "Маарив а-Шавуа", что греческая православная церковь пыталась опротестовать сделку по продаже трех больших площадок, находившихся в ее владении, организации "Атерет коаним", утверждая, что сделки были незаконны, однако суд отклонил эти доводы.

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