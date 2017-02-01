Конгресс США обсудит военный удар по Ирану. Обзор российски СМИ

Депутат Палаты представителей от Флориды Элси Хастингс внесла в Конгресс США резолюцию о применении военной силы против Ирана, о чем пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на базу данных ведомства. "Резолюция разрешает президенту использовать вооруженные силы США в случае необходимости для предотвращения получения Ираном ядерного оружия", поясняется в документе.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился проведенными Ираном испытаниями, назвав их грубым нарушением резолюции Совбеза ООН. Издание напоминает, что в январе 2016 года Евросоюз полностью отменил санкции, введенные против Ирана в связи с его ядерной программой. Власти США сняли ограничительные меры частично.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал проект возведения более трех тысяч домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. "Я согласился с предложением министра обороны о строительстве более 3 тыс. новых единиц жилья в Иудее и Самарии", написал премьер в своем Twitter, о чем пишет это же издание.

Автор заметки напоминает, что Израиль "проигнорировал" резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую прекратить строительство поселений на землях Палестины, которые организация считает оккупированными, и сократил взносы в ООН на $6 млн, назвав деятельность международных дипломатов "антиизраильской".

Восьмилетняя дочь бывшего главаря группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Анвара аль-Авлаки убита в ходе операции спецназа армии США в Йемене. Атаку , передает информационное агентство ТАСС. В ходе операции погиб один военнослужащий США, трое получили ранения. Также было ликвидировано 14 боевиков террористической организации.

Рейд был проведен в населенном пункте Якла в провинции Эль-Бейда. Вертолеты нанесли удары по террористам и ряду домов, что привело к большому числу пострадавших и жертвам из числа мирных жителей.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в минувший вторник с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Переговоры проходят накануне четвертой сессии российско-арабского форума сотрудничества, которая откроется завтра в Абу-Даби, пишет "Российская газета".

Завтра в Абу-Даби состоится четвертое заседание российско-арабского форума сотрудничества, в котором, помимо Лаврова, примут участие руководители внешнеполитических ведомств Совета глав МИД ЛАГ (Бахрейна, Туниса, Алжира), а также министры иностранных дел Мавритании как председателя саммита ЛАГ и ОАЭ как организатора встречи.

Кремль категорически не согласен с обвинениями в адрес РФ и ополченцев Донбасса в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий доклад представителя миссии США при ОБСЕ, которая обвинила представителей Донбасса и РФ в недавней эскалации конфликта.

"Мы категорически не согласны с такими формулировками, речь идет о провокационных действиях со стороны Вооруженных сил Украины и со стороны отдельных отрядов", – цитирует слова представителя Кремля "Независимая газета".

Президент Израиля Реувен Ривлин принес извинения президенту Мексики Энрике Пенья Ньето за "твит" премьера в поддержку строительства стены на границе США, пишет в среду информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля. "Я приношу извинения за любые неудобства, которые могли возникнуть в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что мы говорим именно о недоразумении" – цитирует издание слова Ривлина.

Ранее Нетанигяу на своей странице в социальной сети Twitter признал правоту Трампа, объявившего о начале строительства заградительного барьера от нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Однако затем израильский премьер заявил, что всего лишь привел в пример успех политики службы безопасности Израиля и не собирался вмешиваться в отношения США и Мексики.

"Россию и Египет подозревают в нелегальных поставках оружия в Ливию" – так озаглавлена другая статья в этой же газете, где говорится: "По сообщению англоязычного интернет-издания Al-Monitor, незадолго до смены власти в Вашингтоне спецпосланник США по Ливии Джонатан Уинер в интервью ВВС сказал, что в ООН подготовлен доклад, в котором содержатся неоспоримые доказательства того, что Египет поставляет в Ливию оружие. Какое это было оружие, в каких количествах оно передавалось, как нетрудно понять, в Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара, Винер, следуя лучшим традициям обамовской дипломатии, не сказал".

В Стамбуле один из пациентов психиатрической больницы захватил в заложники врачей и больных, угрожая оружием. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, захватчик угрожает самоубийством. "Вооруженный человек захватил в заложники людей, их точное число неизвестно. Полиция оцепила клинику и готовится ее штурмовать", – сообщил собеседник агентства.По данным телеканала CNN Turk, мужчина ранее служил в полиции, а сейчас проходит лечение в клинике "Джеррахпаша". Полиция ведет с ним переговоры.