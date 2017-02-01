1 февраля 2017 г.
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Пресса

Der Spiegel: Турция хочет шантажом получить разведснимки с немецких самолетов "Торнадо"

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати
Инопресса

В преддверии визита канцлера Германии в Турцию между странами разгорелся очередной скандал вокруг дислоцированных на турецкой авиабазе Инджирлик разведывательных самолетов Бундесвера "Торнадо". По информации Der Spiegel, Турция "угрозами пытается получить доступ к разведданным, которые собирают немецкие самолеты, ежедневно летающие над Сирией и Ираком".

До сих пор, поясняет корреспондент Матиас Гебауэр, Бундесвер цензурировал изображения с высоким разрешением для того, чтобы Турция не могла использовать их в борьбе против курдов. В ФРГ ни при каких обстоятельствах не хотят, чтобы немецкие данные "помогали воевать с курдами, которых Турция считает своими врагами, а международная коалиция, наоборот, союзниками". Правительство Германии отчетливо прописало это условие в мандате для зарубежной миссии.

Но в Турции больше не хотят мириться с этим. Как сообщает посольство Германии в Анкаре, на приеме Вооруженных сил Турции 20 января по случаю Нового года турецкий бригадный генерал Думан, отвечающий в Генштабе за международные связи, заявил, что "Турция даст разрешение инвестировать в авиабазу лишь в том случае, если получит непосредственный доступ к съемкам немецких "Торнадо". Посольство открыто называет "этот маневр шантажом" и пишет в секретном сообщении в МИД Германии, что "Турция хочет использовать разрешение на инвестиции в качестве рычага", говорится в статье.

Бундесверу эти инвестиции необходимы уже давно. Несколько месяцев назад армейское руководство планировало вложить несколько миллионов евро в строительство на базе Инджирлик собственного летного поля, мобильного командного пункта и надежных укрытий для немецких военнослужащих. Переговоры были сопряжены с трудностями с самого начала, а теперь из-за неприкрытого шантажа вообще могут оказаться под вопросом, пишет Гебауэр.

Перед правительством Германии снова встает вопрос о продолжении миссии "Торнадо" в Турции. Осенью 2016 года между Германией и Турцией уже произошел скандал: после принятия Бундестагом резолюции по геноциду армян турецкая сторона отказалась дать разрешение депутатам Бундестага на посещение авиабазы. Спустя полгода ситуация оказывается еще запутаннее, так как в настоящее время Турция открыто сотрудничает в Сирии с Россией, и "в итоге при согласии немецкой стороны немецкие разведснимки могут быть использованы не только против курдов, но и в интересах путинской армии. Лидер Кремля открыто поддерживает режим сирийского правителя Асада", пишет автор.

Inopressa.ru

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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