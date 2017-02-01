Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 1 февраля 2017 года

В среду, 1 февраля, главная тема выпусков всех ведущих израильских газет – подготовка к эвакуации форпоста Амона.
"Едиот Ахронот": Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей
"Гаарец": "Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны
"Исраэль а-Йом": Прекращена забастовка в Иерусалиме
"Маарив а-Шавуа": Начальник генерального штаба ЦАХАЛа возвращается к исполнению своих обязанностей
"Едиот Ахронот": Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей
Банк Израиля представил две новые банкноты достоинством в 20 и 100 шекелей, передав пробные купюры производителям, поставщикам, операторам банковских и торговых автоматов для их калибровки. Центробанк также опубликовал официальное изображение банкнот и их технические характеристики с целью ознакомления населения.
"Гаарец": "Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны
Операция по демонтажу Амоны получила названия "Закрытый сад-2". На протяжении ночи среди жителей Амоны циркулировала информация, согласно которой эвакуация начнется с рассветом. Аналогичные сведения были опубликованы официальными источниками в районном совете Биньямин.
"Исраэль а-Йом": Прекращена забастовка в Иерусалиме
По просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о прекращении забастовки, в которой принимали участие все муниципальные службы столицы. Нетаниягу пригласил Барката на ближайшее заседание правительства, на котором будет решаться проблема бюджета Иерусалима.
"Маарив а-Шавуа": Начальник генерального штаба ЦАХАЛа возвращается к исполнению своих обязанностей
В среду, 1 февраля, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот вернется к исполнению своих обязанностей. 19 января Гади Айзенкот перенес операцию по удалению злокачественной опухоли предстательной железы. 21 января начальник генштаба ЦАХАЛа был выписан из больницы "Бейлинсон".