1 февраля 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 1 февраля 2017 года

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 1 февраля 2017 года

В среду, 1 февраля, главная тема выпусков всех ведущих израильских газет – подготовка к эвакуации форпоста Амона.

"Едиот Ахронот": Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей

"Гаарец": "Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны

"Исраэль а-Йом": Прекращена забастовка в Иерусалиме

"Маарив а-Шавуа": Начальник генерального штаба ЦАХАЛа возвращается к исполнению своих обязанностей

"Едиот Ахронот": Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей

Банк Израиля представил две новые банкноты достоинством в 20 и 100 шекелей, передав пробные купюры производителям, поставщикам, операторам банковских и торговых автоматов для их калибровки. Центробанк также опубликовал официальное изображение банкнот и их технические характеристики с целью ознакомления населения.

"Гаарец": "Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны

Операция по демонтажу Амоны получила названия "Закрытый сад-2". На протяжении ночи среди жителей Амоны циркулировала информация, согласно которой эвакуация начнется с рассветом. Аналогичные сведения были опубликованы официальными источниками в районном совете Биньямин.

"Исраэль а-Йом": Прекращена забастовка в Иерусалиме

По просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о прекращении забастовки, в которой принимали участие все муниципальные службы столицы. Нетаниягу пригласил Барката на ближайшее заседание правительства, на котором будет решаться проблема бюджета Иерусалима.

"Маарив а-Шавуа": Начальник генерального штаба ЦАХАЛа возвращается к исполнению своих обязанностей

В среду, 1 февраля, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот вернется к исполнению своих обязанностей. 19 января Гади Айзенкот перенес операцию по удалению злокачественной опухоли предстательной железы. 21 января начальник генштаба ЦАХАЛа был выписан из больницы "Бейлинсон".

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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