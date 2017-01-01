Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 1 января 2017 года

1 января главными темами ведущих израильских газет стали празднование Нового года, подробности расследования против Биньямина Нетаниягу и изгнание российских дипломатов из США.

"Едиот Ахронот": Бизнесмену Алону Кастиэлю предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях

"Гаарец": Опрос 10-го телеканала: "Еш Атид" обходит "Ликуд", но Нетаниягу популярней Лапида

"Исраэль а-Йом": В типографии заказан дополнительный тираж романа, запрещенного минпросом

"Маарив а-Шавуа": Путин заявил, что не станет высылать из России американских дипломатов

"Едиот Ахронот": Бизнесмену Алону Кастиэлю предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях

В пятницу, 30 декабря, было подано обвинительное заключение против известного бизнесмена в области недвижимости Алона Кастиэля, который был ранее задержан по подозрению в сексуальных преступлениях. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, домогательствах и других сексуальных преступлений, совершенных в отношении шести женщин.

"Гаарец": Опрос 10-го телеканала: "Еш Атид" обходит "Ликуд", но Нетаниягу популярней Лапида

В пятницу, 30 декабря, 10-й канал израильского ТВ опубликовал результаты опроса, в ходе которого выяснялись политические предпочтения израильтян на данный момент. Как показал проведенный опрос, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Еш Атид" получила бы 27 из 120 мандатов в Кнессете, став самой крупной фракцией (сейчас у этой партии всего 11 мандатов). "Ликуд", в соответствии с полученными данными, занял бы только второе место – с 23 мандатами (в настоящее время "Ликуд" является самой представительной партией в Кнессете, имея 30 мандатов).

"Исраэль а-Йом": В типографии заказан дополнительный тираж романа, запрещенного минпросом

Издательство "Ам Овед" заказало в типографии дополнительный тираж романа "Живой забор" ("Гадер хая"), описывающий любовь еврейки Лиат и араба Хилми. Согласно сообщению "Решет Бет", решение минпроса изъять роман из школьной программы подстегнуло к нему интерес покупателей. В течение дня в нескольких книжных магазинах Тель-Авива все имевшиеся в наличии экземпляры были распроданы.

"Маарив а-Шавуа": Путин заявил, что не станет высылать из России американских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 декабря, заявил, что российские власти не будут никого высылать в ответ на действия властей США. Более того, она заявил, что приглашает детей американских дипломатов на новогоднее шоу в Кремле. При этом Путин отметил, что у России были все основания на симметричный ответ Вашингтону после того, как американские власти объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.