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Пресса

Kurier: Банду австрийских чеченцев подозревают в связях с террористами

время публикации: 13:28 | последнее обновление: 13:28 блог версия для печати фото
Инопресса
Вена

Кражи, поджоги, вымогательство: банда чеченцев наделала в эти дни шумихи в СМИ. Однако, как пишет австрийская газета Kurier, по всей видимости, это лишь вершина айсберга.

"Следователи заинтересовались, прежде всего, Ризваном Х., живущим в Вене чеченцем. По некоторым данным, он примкнул в Сирии к "Исламскому государству" и стал приверженцем идей джихада. До этого исламист якобы отправил нескольких родственниц в Сирию, чтобы там выдать их замуж за боевиков", – передает издание.

"Теперь следствию предстоит выяснить, какая именно террористическая угроза исходит от Ризвана Х. и его сообщников. Для этого будут проанализированы данные с обнаруженных в ходе проведенной спецоперации компьютеров, сотовых телефонов и документов. Задержанию подозреваемых предшествовали многомесячное наблюдение и прослушивание телефонов", – говорится в статье.

Как пишет автор, по версии следствия, банда из 9 чеченцев по заказу обанкротившегося хозяина пиццерии Palace Pizzeria в Холлабрунне должна была устроить там пожар. Однако что-то пошло не так, и в пиццерии 13 марта прогремел взрыв. Один из чеченцев серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

"По данным полицейского протокола, главарь банды стоял у входа в заведение, когда его пособники устраивали поджег". Все участники свою причастность отрицают, указывая на то, что пришли поесть пиццы. "Однако, по информации не связанных друг с другом полицейских осведомителей, есть и другие доказательства преступной деятельности банды", – говорится в статье.

Это и вымогательство денег у трех директоров турецких парикмахерских, и поджог турецкого супермаркета в Кремсе, сообщает издание.

Inopressa.ru

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