Начало нового учебного года и строительные преступления Эльдада Янива. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 1 сентября

В центре внимания израильских СМИ в пятницу, 1 сентября, начало нового учебного года и строительные преступления адвоката Эльдада Янива, организатора митингов против коррупции во власти.

"Едиот Ахронот": Отдых от отдыха

"Гаарец": Когда вырастете, будете жестянщиками и секретаршами: половина учащихся на периферии получает профессиональное образование

"Маарив а-Шавуа": Ученики и учителя, ваши мечты – это надежда нашего общества

"Исраэль а-Йом": Строительные преступления "борца с коррупцией"

"Едиот Ахронот": Отдых от отдыха

Корреспондент "Едиот Ахронот" Тамар Трабельси-Хадад пишет о решении министра просвещения Нафтали Беннета сократить каникулы на Песах и Хануку для учащихся 1-3 классов уже в этом учебном году.

Это облегчит жизнь родителям учеников младших классов, которые из-за многочисленных выходных в школе вынуждены были пропускать рабочие дни или искать дорогостоящие альтернативные варианты, чтобы занять своих детей.

В общей сложности каникулы сократятся на девять дней в этом году: по четыре для на Хануку и Песах и первый день после Шавуота. В следующем году также будет отменен отдых в первый день после Суккота.

"Гаарец:" Когда вырастете, будете жестянщиками и секретаршами: половина учащихся на периферии получает профессиональное образование

По сведениям корреспондента "Гаарец" Ярден Цур, 50% учащихся на периферии выбирают среднее профессиональное образование. В таких городах, как Тверия, Нацрат-Илит и Кирьят-Малахи речь идет о более, чем 60% учеников. В арабских населенных пунктах количество таких учащихся доходит до 90%.

Как пишет Цур, проблема в том, что выпускникам профессиональных училищ в дальнейшем будет очень сложно получить высшее образование, так как они сдают экзамены только по дисциплинам, связанным с их профессиями.

"Маарив а-Шавуа": Ученики и учителя, ваши мечты – это надежда нашего общества

"Маарив а-Шавуа" публикует колонку президента Реувена Ривлина, который выступил с поздравлением в честь начала нового учебного года. Он отметил, что дети, которые идут сегодня в первый класс, – это будущее Израиля, надежда нашей страны.

Президент вспомнил о том, как он сам пошел в первый класс в Иерусалиме, находившимся под британским мандатом. С тех пор система образования в стране сильно изменилась.

Ривлин также обратился к учителям, которые "несут на своих плечах огромную ответственность". "В ваших руках возможность создать общество, которое будет лучше, терпеливее и терпимее", - написал президент.

В завершении Ривлин сказал: "Ученики и ученицы, учителя и учительницы, мы поощряем вас мечтать, создавать, строить и воплощать. Ваши мечты – это надежда нашего общества. Израильская надежда".

"Исраэль а-Йом": Строительные преступления "борца с коррупцией"

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд утверждает, что адвокат Эльдад Янив, организатор митингов против коррупции во власти, в 2006 году сделал незаконную пристройку к своей квартире.

По сведениям автора, супруга Эльдада, Лиор Янив, на которую записана квартира, даже была осуждена за это преступление семь лет назад. Однако 11 лет пристройка оставалась на месте, несмотря на постановление о сносе. В мэрии Тель-Авива сообщили, что лишь недавно семья снесла ее.

В статье Тухфельд подробно описывает судебные тяжбы, связанные с незаконной постройкой, и сообщает о штрафах, наложенных на семью Янив за неисполнение постановления суда. Он приводит комментарий самого Янива, который заявил, что семья выполнила постановление суда.