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Пресса

Bild: Беженец, устроивший резню в Гамбурге, симпатизировал ИГ

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Инопресса
Bild: Беженец, устроивший резню в Гамбурге, симпатизировал ИГ

Беженец, напавший с ножом на людей в немецком Гамбурге, симпатизировал "Исламскому государству", сообщает немецкий таблоид Bild. В результате нападения был убит один человек, еще семь были ранены.

Следователи, как говорится в материале, обнаружили в шкафчике его комнаты в общежитии для беженцев флаг ИГ размером 10х15 см, закрепленный на внутренней стороне дверцы. Более того, произошедшее "вписывается в концепцию, которую ИГ агрессивно пропагандирует в интернете и мессенджерах, а именно - призывает сторонников нападать на неверных и "разделываться" с ними при помощи "примитивных" средств вроде ножей".

Найденный флаг ИГ, в свою очередь, выдвигает на первое место версию о том, что "нападение было терактом, а не действиями психически ненормального человека". Тем более что 26-летний Ахмед А. сам назвал себя "террористом" в полицейском участке.

Палестинец, которому после отказа в предоставлении убежища грозила депортация, в прошлую пятницу напал на людей в супермаркете Гамбурга, вооружившись 20-сантиметровым кухонным ножом, который он вытащил там же из упаковки. Ранее он уже был известен немецким властям как исламист, но его классифицировали как не представляющего опасности, добавляет Bild.

Inopressa.ru

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