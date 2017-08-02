Минобороны РФ обвиняет Reuters в клевете. Обзор российских СМИ

Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на The New York Times о о готовящихся в Вашингтоне мерах давления на Китай, которые включают резкое повышение пошлин на импорт китайских товаров в США и лишение лицензий на работу в стране ряда китайских компаний.

Этот шаг должен стать ответом на слишком мягкую политику Пекина в отношении КНДР. О том, что США ждет от Китая помощи в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, в новой администрации говорили уже давно, но к делу переходят только сейчас.

Как сообщает источник, Трамп намерен задействовать ст. 301 Торгового акта от 1974 года, которая позволяет президенту в одностороннем порядке вводить пошлины или другие торговые ограничения с целью защитить экономику США от "нечестной торговой политики" других государств.

Министерство обороны России официально опровергло данные СМИ о том, что в Сирии с начала этого года якобы погибли уже 40 российских военных, пишет прокремлевская "Российская газета".

Информацию о тайных захоронениях российских военнослужащих в Сирии официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал лживой: "Никаких "тайных" захоронений российских военнослужащих в Сирии никогда не было и нет". Генерал также утверждал, что британское информагентство Reuters не впервые пытается дискредитировать военную операцию России по уничтожению террористов ИГ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что Белый дом продолжает сохранять настрой на восстановление "нормальных" отношений с Кремлем, но к практическим шагам готов приступить только после того, как увидит конструктивные подвижки во встречном направлении, пишет газета "Известия".

Эти заверения глава Госдепа связал с недавно принятым в конгрессе США законом о введении новых антироссийских санкций. По словам Тиллерсона, администрация Трампа не допустит, чтобы этот документ "сбил ее с пути попыток восстановления отношений" с Россией.