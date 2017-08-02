Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 2 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ новость о том, что следственные органы ведут переговоры с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля.

"Едиот Ахронот": Рекордное число евреев на Храмовой горе. Иордания: "Экстремисты штурмуют Храмовую гору"

"Гаарец": Перед соглашением о статусе госсвидетеля: бывший глава канцелярии Нетаниягу дает показания против главы правительства

"Исраэль а-Йом": "Покажем Дери кто в доме хозяин"

"Маарив а-Шавуа": Всего 53% израильтян поддерживают два государства

"Едиот Ахронот": Рекордное число евреев на Храмовой горе. Иордания: "Экстремисты штурмуют Храмовую гору"

Рои Кейс и Коби Нахшони сообщают в "Едиот Ахронот", что во вторник, 1 августа, в день поста 9 ава, 1043 еврейских паломника посетили Храмовую гору. Речь идет о рекордном числе евреев, поднявшихся на гору за один день.

"Гаарец": Перед соглашением о статусе госсвидетеля: бывший глава канцелярии Нетаниягу дает показания против главы правительства

Гиди Вайц сообщает в "Гаарец", что следственные органы ведут переговоры с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. По данным журналиста, Харо дает показания против своего бывшего босса.

"Исраэль а-Йом": "Покажем Дери кто в доме хозяин" Мати Тухпальд пишет в "Исраэль а-Йом", что в ближайшие дни полиция вновь допросит министра внутренних дел Арье Дери. Согласно опубликованной информации, в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Одновременно в адрес Дери начала звучать критика со стороны главы Совета мудрецов Торы.

"Маарив а-Шавуа": Всего 53% израильтян поддерживают два государства

Янир Козин приводит в "Маарив а-Шавуа" данные опроса, согласно которым, всего 53% израильтян и 52% палестинцев поддерживают решение о двух государствах для двух народов. По сравнению с прошлым годом, число палестинцев, поддерживающих это решение, выросло на 8%, тогда как число израильтян сократилось на 2%.