2 февраля 2017 г.
последняя новость: 09:26
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:23 Саудовская Аравия поддержала антимусульманский указ Трампа. Обзор арабских СМИ
14:46 Конгресс США обсудит военный удар по Ирану. Обзор российски СМИ
13:33 Der Spiegel: Турция хочет шантажом получить разведснимки с немецких самолетов "Торнадо"
10:45 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 1 февраля 2017 года
11:42 "Украину закроют, Порошенко выгонят". Обзор российских СМИ
10:27 Сколько стоит похоронить иорданца. Обзор арабских СМИ
09:06 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 30 января 2017 года
13:28 Странная смерть российского военного: "Это он слил досье по США"
13:11 "Они хотят любить Сомали, а злой Трамп против". Обзор российских СМИ
09:00 Что делают палестинцы с пяти до девяти вечера. Обзор арабских СМИ
Пресса

Саудовская Аравия поддержала антимусульманский указ Трампа. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати

Агентство Maan сообщает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о плане построить новое незаконное поселение – специально для жителей эвакуированной Амоны. Поселенцы, застроившие частные палестинские земли, были выселены после нескольких лет судебной тяжбы и попыток урегулирования, продолжавшихся несколько месяцев.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что США и их союзники начинают в Персидском заливе военно-морские учения. В ходе учений отрабатывается уничтожение иранских кораблей, бросивших вызов западным кораблям. Только в первой половине 2016 года в заливе было 35 подобных инцидентов.

Сирийское новостное агентство SANA сообщает, что вооруженные силы страны сорвали наступление боевиков "Исламского государства" в районе академии военно-воздушных сил в Алеппо. Согласно этому сообщению, джихадисты понесли значительные потери.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что решение Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов поддержать Дональда Трампа, запретившего въезд в США из семи мусульманских стран вызывает шок. Издание напоминает, что многие европейские страны, а также значительная часть американского общества считают это решение расистским. Но два арабских государства уверены, что речь идет о защите от террора.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017