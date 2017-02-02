Саудовская Аравия поддержала антимусульманский указ Трампа. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о плане построить новое незаконное поселение – специально для жителей эвакуированной Амоны. Поселенцы, застроившие частные палестинские земли, были выселены после нескольких лет судебной тяжбы и попыток урегулирования, продолжавшихся несколько месяцев.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что США и их союзники начинают в Персидском заливе военно-морские учения. В ходе учений отрабатывается уничтожение иранских кораблей, бросивших вызов западным кораблям. Только в первой половине 2016 года в заливе было 35 подобных инцидентов.

Сирийское новостное агентство SANA сообщает, что вооруженные силы страны сорвали наступление боевиков "Исламского государства" в районе академии военно-воздушных сил в Алеппо. Согласно этому сообщению, джихадисты понесли значительные потери.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что решение Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов поддержать Дональда Трампа, запретившего въезд в США из семи мусульманских стран вызывает шок. Издание напоминает, что многие европейские страны, а также значительная часть американского общества считают это решение расистским. Но два арабских государства уверены, что речь идет о защите от террора.