Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 2 февраля 2017 года

В четверг, 2 февраля, израильские СМИ подробно освещают операцию "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона.

"Едиот Ахронот": На следующей неделе Нетаниягу встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

"Гаарец": Силы безопасности удалили из Амоны большинство поселенцев, БАГАЦ запретил селить их на соседних участках

"Исраэль а-Йом": Глава совета деревни Силуад: "Лучший выход для выселенных из Амоны – вернуться в Европу".

"Маарив а-Шавуа": Полет в Европу за 20 евро

"Едиот Ахронот": На следующей неделе Нетаниягу встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Итамар Айхнер сообщает, что 5 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Великобританию, где на следующий день проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. Это будет первая встреча глав правительств Израиля и Великобритании после вступления Терезы Мэй в должность в июле 2016 года. В настоящий момент темы предстоящей беседы Нетаниягу и Мэй не сообщаются.

"Гаарец": Силы безопасности удалили из Амоны большинство поселенцев, БАГАЦ запретил селить их на соседних участках

Журналисты "Гаарец" подробно освещают операцию "Закрытый сад-2".

"Исраэль а-Йом": Глава совета деревни Силуад: "Лучшее для жителей Амоны – это вернуться в Европу" Даниэль Сирьоти сообщает, что накануне в разгар процесса выселения жителей Амоны Абуд Рахман глава совета деревни Силуад, находящейся неподалеку, заявил: "Место поселенцев там, откуда они приехали – в Европе и лучше всего для них – вернуться туда".

"Маарив а-Шавуа": Полеты в Европу за 20 евро

Израильская авиакомпания "Сан-Дор" опубликовала расписание летних рейсов, включив в него три новых маршрута. Помимо уже объявленных ранее маршрутов в Краков (по понедельникам и пятницам) и в Малагу (по воскресеньям и четвергам), компания будет обслуживать рейсы в Порту, в город Кальяри на Сардинии и в Одессу по понедельникам и пятницам Компания "Шатиах Меофеф" предлагает клиентам с мая этого года рейсы в Марракеш и Касабланку в Марокко. Осуществлять рейсы будет итальянская компания Neos с промежуточной вынужденной посадкой в Катании (прямые рейсы из Израиля в Марокко запрещены).