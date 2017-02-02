Эксперты не понимают причин всплеска антисемитизма в Лондоне. Обзор российских СМИ

По данным британской благотворительной организации Community Security Trust (CST), в прошлом году в Великобритании совершено рекордное число преступлений на почве антисемитизма, пишет в четверг газета "Коммерсант". Представленные в ежегодном докладе CST данные свидетельствуют о том, что в 2016 году было зарегистрировано 1309 преступлений и правонарушений на почве ненависти к евреям, в то время как в 2015 году таких случаев было 960 – рост этого показателя составил 36%.

В числе этих 1309 преступлений: 107 нападений с применением насилия (на 29% больше, чем в 2015 году), 65 случаев нанесения ущерба имуществу и осквернение собственности евреев, еще 1006 инцидентов – словесные оскорбления, оскорбительные граффити, посты в социальных сетях. Большая часть преступлений на почве антисемитизма была совершена в Лондоне и Манчестере с пригородами, в столице их количество выросло на 65% по сравнению в прошлым годом.

Специалисты не могут объяснить причины такого резкого всплеска преступлений в отношении еврейского сообщества Великобритании в прошлом году. Предыдущий пик насилия был зафиксирован в 2014 году, когда ЦАХАЛ проводил в секторе Газа операцию "нерушимая скала".

Создание безопасных зон в Сирии абсолютно возможно, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, но, прежде, чем начать осуществлять этот проект, стоит убедиться, что не повторится трагедия Сребренице в 1995 года, пишет "Российская газета".

"Во-первых, мы не возражаем против создания зон, в которых люди смогут находиться в безопасности. Во-вторых, это ни в коем случае не должно нарушать право на получение убежища. То есть, если люди решат покинуть безопасные зоны, препятствовать этому недопустимо. В-третьих, история знает разные примеры создания безопасных зон, некоторые из них – трагичные – приводит слова генсека информационное агентство ТАСС. " Евреи пригласили пасторов на "рождественский" прием" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что представители разных религий вместе участвуют в увековечении памяти жертв Холокоста. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) провел в Москве в честь российских протестантов ежегодный торжественный прием – "рождественский" или "крещенский", как назвал его Юрий Каннер.

РЕК с христианскими партнерами на протяжении нескольких лет работают над совместными проектами по увековечению памяти жертв Холокоста в рамках программы под названием "Вернуть достоинство".

Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы под названием "Начальная помощь плюс" . Для ее финансирования федеральное правительство выделило на нынешний год 40 млн евро. Газета "Известия" выяснила по своим каналам, какие суммы и при каких условиях сможет получить беженец, пожелавший вернуться домой.

Программа призвана стимулировать мигрантов добровольно возвращаться на родину. Возможность по собственной инициативе покинуть Германию для многих приезжих лучше, чем депортация в случае отказа в предоставлении убежища.

Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в немецком обществе, а эксперты полагают, что таким образом канцлер ФРГ Ангела Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.

"Госсекретарем США официально назначен кавалер российского ордена Дружбы" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где сообщается о том, что Рекс Тиллерсон утвержден Сенатом на пост главы американского внешнеполитического ведомства.

"Новый внешнеполитический "Король" (как переводится с латыни его имя) ни дня не работал на госслужбе, зато руководил нефтяной компаний ExxonMobil, которая в свое время помогала России разрабатывать нефть на арктическом шельфе. А в 2013 году Тиллерсон получил российский орден Дружбы лично из рук Владимира Путина", разъясняет автор статьи Эдвард Чесноков.

Утверждение Тиллерсона позволит 45-му президенту установить контроль над ключевым ведомством, а для России и других стран в Вашингтоне наконец-то появится человек, с которым можно официально взаимодействовать по линии внешнеполитических дел, резюмирует колумнист.