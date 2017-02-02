Wall Street Journal: Россия направляет чеченцев завоевывать сердца и умы в Алеппо

"Россия усилила свое наземное военное присутствие в Алеппо с помощью подразделения полиции, набранного в основном в Чечне – регионе, где большинство населения – мусульмане", – утверждает The Wall Street Journal. "Это один из элементов попытки завоевать сердца и умы в Сирии", – считает журналист Натан Ходж.

"На недавней видеозаписи русскоязычного информагентства запечатлено, как формирование под командованием чеченцев патрулирует разрушенный город на бронированных грузовиках и бронемашинах пехоты", – говорится в статье.

Газета напоминает: в сирийской оппозиции доминируют сунниты, большинство жителей Сирии – тоже сунниты, а правительством руководят представители алавитской ветви шиизма.

"Я – мусульманин-суннит, чеченец", – говорит в видеозаписи майор Руслан Нумахаджиев, командир подразделения", – говорится в статье. [Все цитаты переведены на русский с английского текста на сайте газеты. – Прим. ред.] Ролик снят агентством Abkhazian Network News Agency [оно обычно называет себя ANNA-News. – Прим. ред.]. "Командир сказал, что военнослужащие участвуют в сознательных попытках склонить на свою сторону местное население в районе, который когда-то был ядром суннитского сопротивления режиму в Дамаске", – пишет издание.

"Мой заместитель по работе с личным составом – шиит. Также под моим командованием есть буддист из Бурятии и православные христиане", – говорит он. По мнению автора, он "подчеркивает этническое и религиозное многообразие России".

Оппозиционная наблюдательная организация Aleppo 24 "подтвердила присутствие нескольких сотен российских военных полицейских в городе Алеппо. Она заявила, что подразделение под командованием чеченцев взаимодействует с местными жителями в целом профессионально", пишет издание.

"Людям они нравятся, потому что ведут себя лучше, чем шабиха", – заявила Aleppo 24. Шабиха – "проправительственные ополченцы, которым правительство Асада дало полномочия после начала восстания", поясняет автор.

"Чеченцы-сунниты не только привносят свой боевой опыт, но и помогают россиянам склонить на свою сторону сирийское суннитское большинство, создавая противовес для роли шиитских ополчений, опирающихся на поддержку Ирана, а также проправительственных сирийских вооруженных формирований", – комментирует автор.

Направление чеченцев также вряд ли вызовет споры в России, где еще помнят о катастрофическом вмешательстве СССР в Афганистане, считает автор. Екатерина Сокирянская (International Crisis Group) "сказала, что размещение этих профессиональных военных, вероятно, не вызовет той негативной реакции, которую могла бы спровоцировать переброска российских призывников в Сирию", говорится в статье.

Inopressa.ru