"Израильская палестинка" погибла в Стамбуле. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan информирует читателей, что среди жертв новогоднего теракта в Стамбуле – "израильская палестинка" Лиан Захир Насер. 19-летняя жительница города Тира поехала в Турцию с подругами. Жертвами террориста, открывшего огонь в ночном клубе, стали 39 человек, около 70 получили ранения.

Ливанская газета "Ас-Сафир" пишет, что армейская контрразведка задержала членов террористической ячейки, которые планировали серию терактов на севере страны. Один из четырех задержанных – палестинец. Главарем террористов назван исламист Шади аль-Мавалаи, скрывающийся на территории лагеря беженцев Эйн аль-Хильве.

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает о смерти греко-католического епископа Иерусалима Иллариона Капуччи. В 1978 года он был изгнан из Израиля за помощь палестинским боевикам. Председатель ПНА Махмуд Аббас назвал покойного богослова одним из лидеров движения ФАТХ, а ХАМАС сообщил, что палестинский народ потерял настоящего борца за свободу.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Туркменистан прекратил поставки газа Исламской республике Иран. Перед этим Ашхабад потребовал от Тегерана предоплаты энергоносителей, вопреки заключенному договору. Телеканал сообщает, что основные месторождения иранского газа расположены на юге, и Ирану проще закупать газ в Туркменистане для снабжения северных районов.